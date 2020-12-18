Власти хотят использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году

Российские власти планируют использовать тикток на выборах в Госдуму в 2021 году, чтобы привлечь к голосованию за кандидатов от власти аполитичную молодежь. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Задействовать сервис в предвыборной кампании предложил политтехнолог Дмитрий Гусев. Он сотрудничает с московской мэрией, в частности, помогает с агитацией кандидатов от власти в медиа и соцсетях. По словам одного из источников издания, власти приняли предложение Гусева, поскольку политики должны стараться присутствовать во всех соцсетях, хотя «конкретным кандидатам конкретные соцсети» могут и не подойти.

Тикток собираются использовать для раскрутки слоганов кандидатов от власти в одномандатных округах и из списка единороссов в Госдуму. Слоганы превратят в хэштеги, под которыми тиктокерам предложат снимать свои видео.

Собеседник «Медузы», близкий к Кремлю, отметил, что Гусев продвинул идею с тиктоком, опираясь на кампанию Дмитрия Махонина — бывшего врио главы Пермского края, который осенью выиграл губернаторские выборы.

В рамках кампании был создан тикток-аккаунт «Развиваем Прикамье», где публиковались ролики под одноименным хэштегом. Аналогичные аккаунты появились в фейсбуке и инстаграме — туда постили позитивные новости об инициативах местных властей, формально предвыборной агитации там не было.