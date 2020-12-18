перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти хотят использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году 16:19
Подрядчиков «Мосавтодора» обязали направить по 10 сотрудников на испытание вакцины 16:07
МВД собирается создать в России киберполицию 16:06
10 лучших фильмов года по версии Антона Долина 15:30
Bozar/Facebook Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения
Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения 15:29
В Москве голубей заживо замуровали при ремонте фасада дома 15:13
МТС запустили два телеканала с российским и зарубежным контентом 15:06
Герой бежит от прошлого в новом клипе «Аигел» «Моя любовь» 14:51
Прокуратура попросила три года колонии для Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье 14:24
Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна 14:12
markusspiske/Unsplash «Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых
«Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых 13:44
Пол Маккартни выпустил новый альбом 13:11
Концертную площадку в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения на концерте Zivert 12:59
Нуми Рапас сыграет Гамлета в новом фильме Али Аббаси 12:12
«Карантин», «пропуск» и «конституция»: «Яндекс» назвал сразу три слова 2020 года 12:06
Навальный/YouTube Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального
Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального 11:34
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса 11:12
«Kari»: послушайте новый сингл Big Baby Tape 11:05
Ресторатор выпустил альбом «Последний» 10:59
Приквел «Игры престолов» и воссоединение «Друзей»: HBO Max выпустил тизер будущих проектов 10:32
Отключить рекламу

Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:29

Бельгийский музей искусства Bozar поздравил подписчиков в своем фейсбуке с днем рождения композитора Людвига ван Бетховена, прикрепив к посту изображение, где он предстает чернокожим. Это вызвало негодование у подписчиков.

Картина, которую выбрал музей, — это работа художника Терри Адкинса «Синапс» из серии «Черный Бетховен». В рамках этой серии художник исследовал мнение о том, что великий композитор мог быть темнокожим, потому что в его родословной были мавры.

Такой подход, однако, не понравился многим любителям искусства, подписанным на Bozar в фейсбуке. «Это неуважение по отношению к обеим расам и особенно по отношению к самому Бетховену в его день рождения», — сдержанно писали одни. «Бетховен перевернулся в гробу», — не стеснялись другие. «А где Бетховен-то?» — удивлялись третьи.

Музей обвинили в культурной апроприации и расизме. По мнению подписчиков, подход, при котором заслуги светлокожего композитора вменяются темнокожим, вместо того чтобы показать значимые произведения искусства их культуры, — расистский.

«Bozar стремится быть местом искусства и культуры, открытым для любой аудитории, и, таким образом, отражать разнообразие Брюсселя и нашего общества. Это разнообразие отражается, среди прочего, в работах художников с разными кругозором, видением и опытом. Мы надеемся, что таким образом мы откроем двери для разнообразной аудитории и объединим художественные формы и повествования, некоторые из которых, возможно, до сих пор были необычными», — объяснили пост в музее.
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой

Другие материалы по темам

Люди
Людвиг Бетховен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить