Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения

Бельгийский музей искусства Bozar поздравил подписчиков в своем фейсбуке с днем рождения композитора Людвига ван Бетховена, прикрепив к посту изображение, где он предстает чернокожим. Это вызвало негодование у подписчиков.

Картина, которую выбрал музей, — это работа художника Терри Адкинса «Синапс» из серии «Черный Бетховен». В рамках этой серии художник исследовал мнение о том, что великий композитор мог быть темнокожим, потому что в его родословной были мавры.

Такой подход, однако, не понравился многим любителям искусства, подписанным на Bozar в фейсбуке. «Это неуважение по отношению к обеим расам и особенно по отношению к самому Бетховену в его день рождения», — сдержанно писали одни. «Бетховен перевернулся в гробу», — не стеснялись другие. «А где Бетховен-то?» — удивлялись третьи.