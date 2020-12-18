МТС запустили два телеканала с российским и зарубежным контентом

«МТС Медиа» запустило два телеканала — KinoJam1 и KinoJam2. Первый посвящен исключительно отечественному кинематографу, второй — зарубежным фильмам и сериалам. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Каналы доступны абонентам домашнего и спутникового телевидения от МТС, а также онлайн-кинотеатра МТС ТВ. В будущем компания планирует добавить свои телеканалы в сети других операторов.

Вещание KinoJam1 и KinoJam2 — круглосуточное. На них планируется показывать кинопроекты 1990-х и 2000-х годов, а также популярные фильмы и сериалы не старше семи лет с момента выпуска (в том числе собственного производства МТС).

Сериалы будут показывать с 19.00 до 21.00, фильмы — с 21.00 до 23.00. В выходные дни будут повторы полных сезонов сериалов, а также развлекательные картины.

О планах МТС запустить собственные телеканалы стало известно в июне 2020 года. Сообщалось, что проект будет курировать бывший глава ТНТ и «Амедиа» Игорь Мишин вместе со своей командой.