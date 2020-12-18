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Герой бежит от прошлого в новом клипе «Аигел» «Моя любовь»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:51

Группа «Аигел» выпустила клип на трек «Моя любовь» с альбома «Эдем». Ролик снял режиссер Алексей Шевченко, который раньше поставил видео «Две недели».

Главный герой клипа безуспешно пытается убежать от прошлого. У него не выходит это сделать: события ушедших дней затягивают его и начинают казаться более реальными, чем настоящее.

«Аигел» утверждают, что клип — это история о том, как сложно расстаться с прошлым и идти дальше. Герой видео действительно старается покинуть мегаполис, однако силуэт города позади него не хочет удаляться.

«Эта история была эмоционально близка нам: она о том, как прошлое захватывает и не отпускает, как с годами его становится так много, что раствориться в нем становится гораздо проще, чем идти дальше. Оно начинает сквозить в настоящем и казаться иногда намного реальнее. Эта история про то, что время нелинейно, всё навсегда, и про то, что невозможно убежать от себя», — рассказала солистка «Аигел» Айгель Гайсина.

«Сначала я подумал, что было бы здорово передать в видео то крутое состояние, когда под вечер ты выезжаешь из города и едешь — на природу, например, на длинные выходные, — или это вообще начало путешествия в другой город, где тебя кто‑то ждет. Потом появилась история, я показал ее Айгель и Илье (Барамии, второму члену «Аигел». — Прим. ред.), и им понравилось, потом добавился трек, очень сюда подходящий, будто вырванный из какого‑то сна, потом мы сняли — и получился, в общем, классический такой, классный загородный трип».
Алексей Шевченко
режиссер клипа

В конце ноября у дуэта вышел альбом «Пыяла» — он был записан полностью на татарском языке. Предыдущую пластинку, «Эдем», на которой был также и трек «Моя любовь», группа выпустила в августе 2019 года.

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