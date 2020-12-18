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Прокуратура попросила три года колонии для Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье

Анастасия Цой
Сегодня в 14:24

Прокуратура попросила назначить три года колонии общего режима для муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщает «Новая газета». Мундепа обвиняют по «дадинской» статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

По мнению гособвинения, подсудимая в социальных сетях призывала к участию в несогласованных акциях протеста, призывала «выходить и защищать свои права», а на самих митингах скандировала лозунги, не выполняла законные требования полицейских, создавала условия нарушения правопорядка, привлекала внимание граждан и сотрудников СМИ, мешала проходу пешеходов и проезду общественного транспорта.

«Люди реагировали на призывы Галяминой, ставили лайки, делали репосты и приходили на акции», — отметила прокурор.

По ее словам, вина мундепа полностью подтверждается представленными доказательствами: показаниями полицейских и оперативников из отдела по борьбе с экстремизмом, видеозаписями и письменными материалами дела.

Галямина с обвинениями не согласна. Кроме того, она считает дело против себя политически мотивированным: по ее мнению, дело завели только для того, чтобы не допустить ее до выборов в Госдуму.

В прошлом году во время выборов в Мосгордуму Галямина пережила три административных ареста в течение одного месяца (каждый раз ее задерживали сразу после выхода из спецприемника).

Статья 212.1 Уголовного кодекса известна как «дадинская» — в честь первого осужденного по ней Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть судебные акты и активиста освободили.

До прошлого года по статье больше никого не судили. Вторым осужденным по ней стал активист Константин Котов, задержанный на несанкционированном митинге 10 августа 2019 года в Москве. Его приговорили к четырем годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы. Недавно Котов вышел на свободу.

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