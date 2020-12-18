«Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых

Разработанная научным центром Роспотребнадзора «Вектор» вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу иммунодефицита человека. Это подтвердила первая фаза клинических испытаний, в ходе которой антитела появились у 100% добровольцев, пишет «Интерфакс».

Эффективность вакцины «КомбиВИЧвак-Ново» определят в дальнейших испытаниях. В «Векторе» уточнили, что препарат создан на базе вакцины «КомбиВИЧвак», испытания которой прошли в 2011 году. В ходе них выяснилось, что препарат «безопасен, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». Антитела, вырабатываемые новой вакциной в десять раз активнее, чем у препарата 2011 года.

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — рассказали в центре о «КомбиВИЧвак-Ново».

Вакцина полиэптопна, то есть содержит фрагменты основных вирусных белков, которые являются высоко консервативными для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С). Преимущество таких вакцин в том, что они «не содержат полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности, и могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций».

Испытания проводились на 240 добровольцах из медсанчасти ФМБА и инфекционного центра, которые находятся в Новосибирской области. Для завершения разработки вакцины необходимы клинические исследования и регистрация препарата в России, заявили в «Векторе». Разрешение, выданное на клинические исследования «КомбиВИЧвак», будет продолжаться до конца 2021 года.

О том, что в России разработана вакцина от ВИЧ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря.