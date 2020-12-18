перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти хотят использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году 16:19
Подрядчиков «Мосавтодора» обязали направить по 10 сотрудников на испытание вакцины 16:07
МВД собирается создать в России киберполицию 16:06
10 лучших фильмов года по версии Антона Долина 15:30
Bozar/Facebook Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения
Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения 15:29
В Москве голубей заживо замуровали при ремонте фасада дома 15:13
МТС запустили два телеканала с российским и зарубежным контентом 15:06
Герой бежит от прошлого в новом клипе «Аигел» «Моя любовь» 14:51
Прокуратура попросила три года колонии для Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье 14:24
Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна 14:12
markusspiske/Unsplash «Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых
«Вектор»: российская вакцина от ВИЧ эффективна. Антитела появились у 100% испытуемых 13:44
Пол Маккартни выпустил новый альбом 13:11
Концертную площадку в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения на концерте Zivert 12:59
Нуми Рапас сыграет Гамлета в новом фильме Али Аббаси 12:12
«Карантин», «пропуск» и «конституция»: «Яндекс» назвал сразу три слова 2020 года 12:06
Навальный/YouTube Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального
Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального 11:34
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса 11:12
«Kari»: послушайте новый сингл Big Baby Tape 11:05
Ресторатор выпустил альбом «Последний» 10:59
Приквел «Игры престолов» и воссоединение «Друзей»: HBO Max выпустил тизер будущих проектов 10:32
Отключить рекламу

10 лучших фильмов года по версии Антона Долина

Анастасия Цой
Сегодня в 15:30

Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших полнометражных художественных фильмов этого года, а также в качестве бонуса одну документальную картину и одну короткометражную ленту.

Вот его список:


  • «Дни», режиссер Цай Минлян;
  • «Душа» студии Pixar, режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;
  • «Земля кочевников», режиссер Хлоя Чжао;
  • «Лаверс-рок», режиссер Стив МакКуин;
  • «Мальмкрог», режиссер Кристи Пую;
  • «Манк», режиссер Дэвид Финчер;
  • «Начало», режиссер Дея Кулумбегашвили;
  • «Новый порядок», режиссер Мишель Франко;
  • «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов;
  • «Ученик», режиссер Чайтанья Тамхан;

Два бонуса:


  • документальный фильм «Котлован», режиссер Андрей Грязев;
  • короткометражный фильм «Человеческий голос», режиссер Педро Альмодовар.

Недавно Антон Долин стал героем шоу «вДудь». Он ответил на «стыдные» вопросы Юрия Дудя о кинематографе: например, хорошее ли советское кино или почему фильмы Андрея Тарковского гениальны.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой

Другие материалы по темам

Люди
Антон Долин
Цай Минлян
Пит Доктер
Стив Маккуин
Дэвид Финчер
Мишель Франко
Дмитрий Давыдов
Андрей Грязев
Педро Альмодовар
Андрей Тарковский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить