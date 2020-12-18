10 лучших фильмов года по версии Антона Долина

Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших полнометражных художественных фильмов этого года, а также в качестве бонуса одну документальную картину и одну короткометражную ленту.

Вот его список:

Два бонуса:

документальный фильм «Котлован», режиссер Андрей Грязев;

короткометражный фильм «Человеческий голос», режиссер Педро Альмодовар.

Недавно Антон Долин стал героем шоу «вДудь». Он ответил на «стыдные» вопросы Юрия Дудя о кинематографе: например, хорошее ли советское кино или почему фильмы Андрея Тарковского гениальны.