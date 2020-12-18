10 лучших фильмов года по версии Антона Долина

Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших полнометражных художественных фильмов этого года, а также в качестве бонуса одну документальную картину и одну короткометражную ленту.
Вот его список:
- «Дни», режиссер Цай Минлян;
- «Душа» студии Pixar, режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;
- «Земля кочевников», режиссер Хлоя Чжао;
- «Лаверс-рок», режиссер Стив МакКуин;
- «Мальмкрог», режиссер Кристи Пую;
- «Манк», режиссер Дэвид Финчер;
- «Начало», режиссер Дея Кулумбегашвили;
- «Новый порядок», режиссер Мишель Франко;
- «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов;
- «Ученик», режиссер Чайтанья Тамхан;
Два бонуса:
- документальный фильм «Котлован», режиссер Андрей Грязев;
- короткометражный фильм «Человеческий голос», режиссер Педро Альмодовар.
Недавно Антон Долин стал героем шоу «вДудь». Он ответил на «стыдные» вопросы Юрия Дудя о кинематографе: например, хорошее ли советское кино или почему фильмы Андрея Тарковского гениальны.