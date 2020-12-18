Нуми Рапас сыграет Гамлета в новом фильме Али Аббаси

Актриса Нуми Рапас (шведская версия «Девушки с татуировкой дракона») сыграет Гамлета в новом фильме Али Аббаси («На границе миров»), пишет Deadline. Режиссер экранизирует трагедию Уилльяма Шекспира.

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать настолько безумную и кровавую версию, что классик перевернется в гробу. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — говорит Аббаси. Рапас назвала будущий фильм «проектом мечты» и призналась, что хотела сыграть Гамлета еще до того, как стала актрисой.

Над сценарием картины работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон («Северянин»), а продюсером выступит Стайн Мельдгаард Мадсен (сериал «Рагнарек»).

Нуми Рапас — шведская актриса, получившая мировую известность после роли Лисбет Саландер в триллере «Девушка с татуировкой дракона» Нильса Ардена Оплева. В 2011 году она дебютировала в Голливуде, сыграв одну из ролей в сиквеле «Шерлока» Гая Ричи. В 2013 году зрители увидели Рапас в роли археолога Элизабет Шоу в фильме Ридли Скотта «Прометей».

Али Аббаси — иранский режиссер, окончивший киношколу в Дании. В 2016 году вышел его дебютный фильм «Шелли», который был отобран в секцию «Панорама» Берлинского кинофестиваля. А в 2018 году его вторая картина «На границе миров» получила награду в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Пьеса «Гамлет» была написана в самом начале XVII века. Предположительно, сюжет драматург подчерпнул из ряда древних преданий: исландской саги и легенды из третьей книги «Деяний данов», записанной летописцем Саксоном Грамматиком.