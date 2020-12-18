В России выявили 28 552 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 338 заражений больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Псковской и Вологодской областях.