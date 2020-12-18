В России выявили 28 552 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 338 заражений больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Псковской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 791 220. За последние сутки вылечились 26 093 человека, за все время — 2 228 633. За сутки умерли 611 пациентов, за все время — 49 762.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом приближается к 75 млн человек, 1,6 млн из них умерли, более 42 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (17,2 млн). Далее — Индия (9,9 млн) и Бразилия (7,1 млн).