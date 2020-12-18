«Kari»: послушайте новый сингл Big Baby Tape

Рэпер Big Baby Tape представил свой новый трек, который называется «Kari». Это уже третий сингл музыканта, который он выпускает в 2020 году. В следующем году у него выйдет альбом «LaFlare».

В течение нескольких недель Big Baby Tape подогревал интерес к новому треку: сначала он во время трансляции в инстаграме возмущался тем, что из продажи в «Макдональдсе» убрали его любимый соус, потом появился у ресторана с плакатом «Верните карри» и наконец запустил онлайн-петицию, которую на момент публикации новости подписали почти 18 тыс. человек.