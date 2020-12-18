Приквел «Игры престолов» и воссоединение «Друзей»: HBO Max выпустил тизер будущих проектов

Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизер будущих проектов. В ролике сообщается, что приквел «Игры престолов» — сериал «Дом Дракона» — выйдет в 2022 году.

Также в видео показали первые кадры нескольких других сериалов: специального эпизода «Друзей», перезапуска «Сплетницы», научно-фантастического шоу The Nevers («Нэвэры»), детективного мини-сериала «Кобыла Исттауна» с Кейт Уинслет, а также новых сезонов «Наследников» и «Белой вороны» и документальных проектов о Тайгере Вудсе и Ники Минаж.

Из фильмов в тизере можно увидеть «Чудо-женщину: 1984», которая выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе 25 декабря, «Лигу справедливости Зака Снайдера» и триллер «Без резких движений» Стивена Содерберга.