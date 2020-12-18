В Париже арестован модельный агент, подозреваемый в изнасилованиях и причастности к делу Эпштейна

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль арестовали основателя модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру.

Его подозревают в изнасилованиях и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, а также в преступном сговоре и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Брюнель задержан для допроса на 96 часов.

Кроме того, мужчину считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого в прошлом июле арестовали по обвинению в секс-торговле, а через месяц после этого нашли мертвым в тюрьме в Нью-Йорке.

По данным Liberation, Эпштейн и Брюнель были знакомы минимум с 2000 года. Они считались близкими друзьями, в связи с чем миллиардер частично финансировал MC2 Model Management.

Ранее в отношении Брюнеля уже звучали обвинения в сексуальном насилии. В частности, голландская модель Тисия Хьюисман заявляла, что в 1991 году, когда ей было 18 лет, агент подсыпал ей наркотики и изнасиловал.