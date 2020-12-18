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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Анастасия Цой
Сегодня в 9:56

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале республики.

Документ был подписан и вступил в силу 19 ноября, но обнародован только 18 декабря. В нем говорится, что российские и белорусские силовики будут взаимодействовать по ряду направлений, в том числе по охране общественного порядка, обеспечению силовой поддержки для противодействия преступности, обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, госконтролю в области оборота оружия, охране важных государственных объектов и спецгрузов, а также в других сферах.

Подчеркивается, что стороны обязуются действовать в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств двух государств.

В августе Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. По словам президента, российские силы не будут использовать до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой. В сентябре резерв расформировали.

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