Умер Джереми Буллок. Он был первым исполнителем роли Боба Фетта в «Звездных войнах»

Британский актер Джереми Буллок, известный как первый исполнитель роли Боба Фетта в «Звездных войнах», умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Alternative Press со ссылкой на новозеландского актера Дэниела Логана.

Буллок начал свою карьеру в начале 1960-х годов, будучи еще подростком. В частности, он принял участие в сериале «Доктор Кто». В 1980 году актер впервые появился на экране в образе Боба Фетта — эта роль стала его визитной карточкой.