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Умер Джереми Буллок. Он был первым исполнителем роли Боба Фетта в «Звездных войнах»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:05

Британский актер Джереми Буллок, известный как первый исполнитель роли Боба Фетта в «Звездных войнах», умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Alternative Press со ссылкой на новозеландского актера Дэниела Логана.

Буллок начал свою карьеру в начале 1960-х годов, будучи еще подростком. В частности, он принял участие в сериале «Доктор Кто». В 1980 году актер впервые появился на экране в образе Боба Фетта — эта роль стала его визитной карточкой.

В последние годы Буллок жил в Лондоне вместе со своей женой. Актер страдал от болезни Паркинсона. Он скончался в госпитале Святого Джорджа в Тутинге 17 декабря.

«Джереми Буллок был квинтэссенцией английского джентельмена. Прекрасный актер, замечательная компания и такой добрый ко всем, кому посчастливилось встретиться или поработать с ним. Я буду очень скучать по нему и так благодарен за то, что знал его», — написал актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера.

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