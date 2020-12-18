Cream Soda, «Пошлая Молли», Feduk и ЛСП выступят на первом онлайн-фестивале МТС LIVE XR. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Концерт в формате расширенной реальности XR пройдет в прямом эфире 19 декабря. Он начнется в 17.00 и будет транслироваться на странице фестиваля в МТС Live, а также в сообществах бренда в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и TikTok.

Каждый из артистов выступит в собственном виртуальном мире, который создадут специально для фестиваля при помощи игрового движка Unreal Engine 4 и LED-экранов. Графические локации смогут трансформироваться по указаниям зрителей.

Комментарии и лайки позволят менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев. Также поклонники смогут отправить свои видео и появиться на экранах рядом с артистами.

«В условиях текущих ограничений потребность в онлайн развлечениях все еще актуальна, но на данный момент удивить аудиторию, тем более молодежную, еще одним «просто» онлайн-концертом уже практически невозможно», — сказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.