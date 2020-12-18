Capella Space опубликовала первые снимки со спутника, видящего сквозь стены

Американская компания Capella Space опубликовала снимки, сделанные запущенным в августе спутником Capella 2. Он, как оказалось, может видеть не только сквозь облака, но и сквозь стены.

Снятые этим спутником изображения — в десять раз четче, чем у аналогов. Такой сверхточности удалось добиться благодаря использованию радара с синтезированной апертурой вместо обычной камеры.

Радар работает по принципу эхолокации и потому может «взглянуть» сквозь стены зданий. По словам компании, проще всего аппаратуре «заглянуть» внутрь небоскребов — на снимках они выглядят «призрачными грибами».

В Capella Space верят, что технология поможет спасать заложников и следить за аэропортами, а также наблюдать за вырубкой джунглей Амазонии и отслеживать глобальную цепочку поставок. Для продажи изображений запустили специальную платформу.