Ассоциация «Благополучие животных» запустила благотворительную акцию #тычегонаделал

Ассоциация «Благополучие животных» вместе с компанией «Манго Страхование» запустила благотворительную акцию #тычегонаделал. Об этом сообщило Buro 24/7.

Акция призвана помочь животным из приютов получить лечение. Принять участие в ней могут владельцы домашних питомцев: им до 31 января нужно опубликовать в Instagram, Facebook, TikTok или «ВКонтакте» рассказ о какой‑нибудь выходке своего любимца.

За каждый пост с хештегом в ассоциацию направят 390 рублей — это сумма базовой страховки для кошек и собак. На собранные деньги приюты, специализирующиеся на работе с больными животными, помогут своим подопечным.

«Болеть никогда не здорово, но если ты бездомный пес или кот, это особенно грустно: государство не обязано тебе ничем помочь, а до врача ты сам не дойдешь», — сказала директор «Благополучия животных» Мария Лежнева.