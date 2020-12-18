Hulu выпустит телешоу, основанное на подкасте «Wind Of Change»

Стриминговый сервис Hulu выпустит телеверсию популярного подкаста «Wind Of Change» — в нем журналист Патрик Радден Киф расследует историю создания хита группы Scorpions. Об этом сообщил.

Проектом займется Алекс Карповски — он выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу. Он разработает видеоверсию подкаста, рассказывающего о расследовании слуха о том, что ЦРУ участвовало в написании известной песни 1990-х.

Трек «Wind Of Change» был записан рок-группой Scorpions в 1990 году. Текст песни написал вокалист коллектива Клаус Майне во время визита в СССР. Баллада посвящена перестройке и окончанию холодной войны.