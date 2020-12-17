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У Маршалловых островов нашли лодку с 649 килограммами кокаина

Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

У одного из атоллов Маршалловых островов обнаружили брошенную моторную лодку, на борту которой находились 649 кг кокаина. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Лодку нашли местные жители. Они попытались вытащить судно на пляж, но оно оказалось слишком тяжелым. Тогда островитяне обследовали лодку и наткнулись на скрытый под палубой отсек — в нем лежали сотни свертков с наркотиками стоимостью 55 млн долларов.

Кокаин был расфасован в свертки весом в один килограмм, упакован в полиэтилен и проштампован инициалами KW. Полиция уничтожила практически все наркотики за исключением двух свертков — их отправили Агентству по борьбе с наркотиками США для расследования.

Правоохранительные органы предполагают, что наркотики приплыли к Маршалловым островам из Южной или Центральной Америки. На это у них ушло около года или два. По всей видимости, владельцы потеряли лодку из‑за шторма, проблем с двигателем или сломавшегося радиомаячка.

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