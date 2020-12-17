Новая книга Алексея Иванова «Тени тевтонов» выйдет в январе

25 января на полках российских книжных появится новый роман Алексея Иванова «Тени тевтонов». Об этом говорится в инстаграме издательства «Рипол классик», которое выпускает книгу.

Перед выходом в бумажном формате, 14 января, пройдет премьера аудиосериала по мотивам произведения в сервисе аудиокниг Storytel.

«Тени тевтонов» — постмодернистский роман, где исторические события перемешиваются со сверхъестественными. После победы над нацистской Германией советские контрразведчики пытаются поймать гауляйтера Восточной Пруссии — одного из главарей Третьего рейха. Однако в планы вмешивается сам Дьявол, который хочет вернуть свой меч, некогда похищенный крестоносцами Тевтонского ордена. Сейчас меч принадлежит гауляйтеру.

Алексей Иванов — российский писатель родом из Перми. Он известен романами «Тобол», «Сердце пармы» и «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноименный фильм. В августе 2020-го у писателя вышла книга «Быть Ивановым», в которой он отвечает на вопросы читателей. «Афиша Daily» опубликовала фрагмент книги, где автор рассказывает о мате, критиках и Башлачеве.