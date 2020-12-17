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Благотворители и экологи смогут и дальше получать деньги из‑за рубежа, не опасаясь стать иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 22:25

Новый законопроект об иностранных агентах уточнят ко второму чтению: в нем определят сферы деятельности, которыми можно заниматься, привлекая иностранное финансирование, и при этом не получать статус иноагента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Из‑под действия закона выведут организации, которые занимаются наукой, культурой, искусством, здравоохранением, социальной поддержкой, физкультурой и спортом, экологией и благотворительностью.

Статус иноагента должны будут получать только организации, занимающиеся политикой. Определение «политической деятельности» в документе четко определят, чтобы избежать двойного или расширительного толкования.

Ко второму чтению обещают внести еще одну поправку — она обяжет маркировать информацию об иноагентах только СМИ, но не блогеров или обычных граждан.

Новый законопроект об иноагентах был внесен в Госдуму 10 ноября и прошел первое чтение 8 декабря. Он расширяет понятие иностранный агент — согласно нему, иноагентами (помимо прочих случаев) могут быть признаны общественные объединения без регистрации в качестве юрлиц, а также граждане, которые участвуют в российской политике или собирают информацию о военно-технической деятельности страны.

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