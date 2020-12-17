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Детей, пропавших в Сьянских пещерах, нашли живыми. Предположительно, они заблудились

Семён Гудошников
Сегодня в 21:21
Обновлено сегодня в 21:37:

Источник ТАСС сообщил, что пропавшие в Сьянских пещерах дети найдены живыми. Предположительно, группа заблудилась.

В пещерах Сьяны в Московской области пропала группа туристов из 10 человек, восемь из которых — дети от 9 до 12 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Туристы вошли в пещеры около 11 утра и должны были вернуться в 19.00, однако с утра перестали выходить на связь. По словам собеседника агентства, инструктор отправил группу по определенному маршруту в пещеры, а сам остался у входа. «Инструктор находится в шоковом состоянии», — уточнил источник.

В областном ГУ МВД подтвердили факт происшествия. «Группа по спортивному ориентированию не выходит на связь. В ее составе восемь детей, организатор и один из родителей», — пояснили там.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, находящихся в городском округе Домодедово, в 12 километрах юго-восточнее МКАД. Это самая крупная подобная система в Подмосковье и пятая по величине в России — ее протяженность около 20 километров.

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