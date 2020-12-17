Пенсионерка из Воронежа потеряла 800 тыс. рублей, пытаясь купить криптовалюту

60-летняя жительница Воронежа потеряла сотни тысяч рублей в попытке заработать на криптовалюте. Об этом сообщается на сайте МВД.

Пенсионерка написала заявление в полицию о том, что неизвестные путем обмана украли ее деньги. Она рассказала, что 17 ноября ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей финансовой организации, и предложила подработку. Потерпевшей предлагалось переводить свои деньги на различные счета и якобы получать прибыль от покупки криптовалюты.

После этого она с помощью «менеджера» этой компании установила необходимые для работы приложения и выслала ему фото паспорта и кредитной карты.

В течение месяца женщина взяла на себя три кредита на общую сумму 600 тыс. рублей. Ежедневно она переводила часть денег на счета злоумышленников.

Пенсионерка спросила про обещанную прибыль только после того, как перевела 800 тыс. рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. МВД Воронежа возбудило уголовные дела о мошенничестве и краже средств.