Роскосмос регистрирует товарный знак «Первые в космосе» для батутов и туалетной бумаги

Роскосмос подал заявку на регистрацию товарного знака «Первые в космосе». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные Роспатента.

Товарный знак регистрируется для множества видов товаров и услуг — от ювелирных изделий и бижутерии до батутов, одежды, рогаток, туалетной бумаги и телевизионного вещания.

Представитель Роскосмоса пояснил, что так госкорпорация пытается защититься от недобросовестной конкуренции.

«Последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, что порождает создание различных товаров космической тематики. Есть креативные интересные проекты, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Но есть и те, кому чуждо правовое поле и историческая память», — отметил он.

В январе 2020 года Роскосмос подал в Роспатент заявку на регистрацию брендов «Поехали!» и «Русский космос».