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Посмотрите первый трейлер документального фильма о Билли Айлиш

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:58

Вышел первый трейлер документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Видео появилось на ютьюб-канале стримингового сервиса Apple TV+.

Судя по трейлеру, картина расскажет не только о становлении поп-певицы, установившей несколько рекордов премии «Грэмми», но и о ее детстве, отношениях с семьей и жизни вне сцены. В ролике можно увидеть трогательные кадры из семейного архива Билли Айлиш, а также ключевые моменты на ее пути к славе.

Режиссером документальной ленты выступил Эр Джей Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл».

«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» можно будет посмотреть с 26 февраля 2021 года на платформе Apple TV+ и в кинотеатрах.

Месяц назад Билли выпустила клип на песню «Therefore I Am». В нем она гуляет по торговому центру Glendale Galleria, расположенному в калифорнийском городе Глендейл — там певица проводила свободное время, когда была подростком. А недавно она поделилась с радио Triple J списком своих любимых песен 2020 года.

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