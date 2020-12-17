Посмотрите первый трейлер документального фильма о Билли Айлиш

Судя по трейлеру, картина расскажет не только о становлении поп-певицы, установившей несколько рекордов премии «Грэмми», но и о ее детстве, отношениях с семьей и жизни вне сцены. В ролике можно увидеть трогательные кадры из семейного архива Билли Айлиш, а также ключевые моменты на ее пути к славе.

Режиссером документальной ленты выступил Эр Джей Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл».

«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» можно будет посмотреть с 26 февраля 2021 года на платформе Apple TV+ и в кинотеатрах.

Месяц назад Билли выпустила клип на песню «Therefore I Am». В нем она гуляет по торговому центру Glendale Galleria, расположенному в калифорнийском городе Глендейл — там певица проводила свободное время, когда была подростком. А недавно она поделилась с радио Triple J списком своих любимых песен 2020 года.