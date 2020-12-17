О чем говорил Путин на ежегодной пресс-конференции? Главное

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел завершающую пресс-конференцию 2020 года. Трансляцию вели несколько телеканалов — «Россия 1», «Россия 24», «РБК» и другие.

Путин отвечал на вопросы журналистов из своей резиденции в Ново-Огарево. Пресс-конференция началась в 12.00 по Москве и закончилась в 16.35. Ее модератором стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — он и выбирал, кому из журналистов дать слово. После вопроса каждого журналиста на микрофоне заменяли насадку-фильтр — мера по противодействию коронавирусу.

Во время конференции Путин затронул внутренние и внешнеполитические проблемы, поговорил об экономике страны и пандемии. Не обошли стороной и вопросы, комментария по которым ждали от президента — отравление Навального, дело Ивана Сафронова и расследование о предполагаемом бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове.

О тяжелом 2020-м годе

2020-й год Путин сравнил с погодой — «она плохая бывает и хорошая».

Он отметил, что в 2020 году было тяжело из‑за коронавируса. «Проблем море, и все-таки море это, океан, по всему миру расплескался», — пояснил Путин.

О «нефтяной игле»

70% бюджета России формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил Путин. Страна слезает с «нефтяной иглы», уверен президент.

О коронавирусе

Никто в мире был не готов к коронавирусу, но в России среагировали оперативно и развернули коечный фонд, построили коронавирусные больницы и стали производить средства защиты, сказал Путин. «Россия стала первой страной, которая стала производить вакцину. Хорошую вакцину. Наши коллеги готовы к сотрудничеству там, где что‑то у них не получается», — заметил президент, имея в виду компанию AstraZeneca.

О парламентских выборах и иностранном вмешательстве

Отличия на выборах в парламент будут, заявил Путин, ведь из‑за поправок в Конституцию парламент получил больше полномочий. Госдума принимает решение по министрам и вице-премьерам, которое президент обязан подписать. Участвовать в выборной кампании смогут 16 партий. Президента также спросили о возможном иностранном вмешательстве, отвечать на это он не стал. Во время одного из следующих вопросов Путин, однако, заявил, что «конечно, будут вмешиваться».

О вакцине от коронавируса

«До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока вакцины не поставил. Но я это сделаю», — сказал Путин, когда его спросили, привился ли он от коронавируса. Причин не вакцинироваться другим гражданам Путин не увидел — только так, по его словам, выработается коллективный иммунитет. На вопрос о состоянии здравоохранения в Алтайском крае, где тяжелая ситуация с коронавирусом, Путин не ответил.

О поддержке граждан за чертой бедности

«Есть ли программа, которая бы помогла России в ближайшие недели?», — спросил президента журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, припомнив безработицу, рост цен и другие проблемы России в 2020 году.

Путин сравнил ситуацию в стране с 2000 годом, когда «каждый третий жил за чертой бедности». Он отметил, что сейчас за чертой бедности 13,5% жителей страны, к 2030 году планку хотят понизить до 6,5%. Для поддержки граждан повысили пособия по безработице и выстроили меры поддержки для семей с детьми.

О вмешательстве российских хакеров в американские выборы

«Почему русские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу? Ведь своих же не бросают. На какую должность может рассчитывать Трамп?», — спросил Путина Сергей Шнуров, который с недавних пор представляет телеканал RTVI.

«Это не вопрос, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались в дела этой великой державы. <…> Вброс, который делается по внутреннеполитическим американским соображениям. Российско-американские отношения стали заложником внутренней американской политики. <…> Трамп уходить из политической жизни не собирается», — ответил Путин.

О русском мате

«Это был вопрос от канала, а теперь от меня. Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?», — задал Шнуров свой второй вопрос.

Путин посоветовал шоумену обратиться к советскому кино, где при падении батареи на ногу надо говорить «Редиска!», а не материться. «Хочу вас поблагодарить, что вы сейчас ненормативную лексику не использовали, как вы это делаете со сцены», — заметил президент.

Об отравлении Навального

Вопрос, который ждали многие, задал корреспондент Life. «Почему не возбуждено дело и кто отравил Навального?», — спросил он.

Путин заявил, что расследование, в котором раскрываются имена восьми отравителей оппозиционера, — это «трюк, чтобы дотянуться до определенного уровня». «Пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это верно, то это правильно, что спецслужбы за ним присматривают», — заявил Путин.

Утверждения о том, что Навального пытались убить российские спецслужбы, президент назвал «вбросами», а данные из расследования об отравителях оппозиционера — «легализацией материалов американских спецслужб». Подробнее об этом — здесь.

Позже, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, Путин попросил предоставить информацию о том, что политик был отравлен «Новичком». Он посетовал, что российские власти так и не получили официального извещения.

О предполагаемом бывшем зяте

Прокомментировал Путин и публикацию «Важных историй» о том, что предполагаемый бывший зять Путина Кирилл Шамалов купил акции «Сибура» за сумму в миллион раз меньше рыночной стоимости. Расследование президенту не понравилось, по его словам, это «такая компиляция, что читать невозможно». Путин отметил, что «Сибур» не является госкомпанией, а иметь активы за границей запрещено госслужащим. Цель публикации — месть, уверен президент.

О ситуации на Донбассе

Урегулирование ситуации на Донбассе зависит от украинских властей, считает Путин. Они не соблюдают Минские соглашения, сказал президент. В одностороннем порядке все решить не получится, Россия и дальше будет поддерживать Донбасс, заявил он.

Об онлайн-образовании

Школы обеспечат скоростным интернетом для повышения качества онлайн образования, сказал Путин. Онлайн-образование в вузах не сильно отличается от традиционной формы.

Об открытии границ и внутреннем туризме

Петербургские журналисты спросили, когда откроют границы. Путин ответил, что это произойдет, когда позволят врачи. До этого момента надо развивать внутренний туризм, чтобы, например, в Петербург приезжали российские туристы. Позже журналистка из Северной Осетии спросила, как будет развиваться внутренний туризм. Путин заявил, что на эти цели выделили 15 млрд рублей, но освоили пока только один миллиард.

О нацпроектах

Правительство не отказывается от нацпроектов. Национальные цели достижимы, считает Путин, и изменений по ним не планируется.

Об изменениях в Конституцию

Конституция была принята в 1993 году, когда танки стреляли по парламенту, а люди стреляли «из автоматического оружия». Теперь, считает Путин, времена изменились — в соответствии с ними необходимо было и Конституцию изменить. Пример такого необходимого изменения, который привел президент — социальные гарантии по индексации пенсии.

О связи в малых населенных пунктах

По словам Путина, до конца 2021 года власти должны обеспечить универсальную систему связи для населенных пунктов от 250 до 500 человек — на это выделили 12,6 млрд рублей. Связь в населенных пунктах от 100 до 250 человек наладят до 2030 года.

О «Северном потоке»

«Северный поток 2» выгоден для Европы и США, заявил Путин. Он практически доделан — осталось 160 километров.

О том, будет ли участвовать в выборах-2024

«Вы правда готовы приступить к исполнению президентских сроков 2024 году? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей это выглядело жестоко. Оно того стоило?», — спросил журналист Андрей Колесников.

«Стоило или не стоило — у меня есть универсальное правило. Пойдет на благо страны или нет? Если не пойдет, то не стоило. Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы. Делать это или не делать, посмотрю», — ответил Путин.

Об Иване Сафронове

Второй вопрос Колесникова был посвящен экс-журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Журналист спросил, можно ли простить Сафронова, если он просто «оступился», и не слишком ли часто стали применять статью о госизмене в России.

По мнению Путина, передача данных иностранным спецслужбам — это предательство. Он заявил, что сочувствует знакомым Сафронова, но все решит суд. Подробнее об ответе президента на этот вопрос читайте здесь.

О Дзюбе

Произошедшее с футболистом Артемом Дзюбой — слив интим-видео — не должно влиять на карьеру, уверен Путин. Сам он видео не смотрел.

О Фургале

Дело Сергея Фургала, по словам президента — не политическое преследование. Путин назвал экс-губернатора Хабаровского края «членом ОПГ» и заявил, что чиновник причастен к убиийствам людей, а судебная система должна быть одинаково справедливой ко всем.

О Беларуси

Путин предложил дать Беларуси самой разобраться с внутренними проблемами. Он отметил, что Лукашенко инициировал изменения в Конституцию страны и заявил, что поддержка оппозиции «из‑за границы» не приведет ни к чему хорошему.

О свободе слова и религиозности

Путин заявил, что свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому президент посоветовал не удивляться, когда карикатуры на пророка Мухаммеда вызывают у мусульман негативную реакцию, но отметил, что она не должна быть агрессивной. Президент вспомнил опыт депортации народов после Великой Отечественной войны. Он также отметил, что Россия — многоконфессиональное и многонациональное государство, где мультикультурализм сложился исторически.

О Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, с точки зрения международного права, — азербайджанский, считает Путин. Внешнего триггера, приведшего к конфликту, не было. Мирное соглашение нужно, чтобы не гибли люди, а нападения на миротворцев, понадеялся президент, не будут происходить.

О новой холодной войне

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о возможности новой холодной войны, Путин заявил, что «мы белые и пушистые». Он обратил внимание на то, что НАТО расширяется на восток, а у России — всего шестое место в мире по доле бюджета, выделенной на оборону. «Давайте жить дружно», — подытожил президент. Корреспондент также спрашивал, не несет ли Путин персональную ответственность за обострение отношений между Россией и Западом, но президент не дал ответа.

О персональных санкциях и Рамзане Кадырове

Рамзан Кадыров относится к нападкам с Запада «философски», заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки ГТРК «Вайнах» с табличкой «С кем воюет Чечня». Некоторые из соратников и друзей Путина даже обижаются, если против них не вводят санкции, поделился президент.

О Фонде национального благосостояния

Средства из Фонда национального благосостояния тратятся аккуратно. Путин отметил, что у России «должна быть подушка безопасности».

Об СНВ-3

В феврале договор СНВ-3 перестанет существовать, сказал Путин. Гонка вооружений уже произошла — после того, как США вышли из договора по ПРО. Россия создала ракеты «Авангард», которым не страшны американские системы ПРО, заявил президент.

О секрете семейного счастья и круглом столе с мировыми лидерами

Исландский журналист Хаукур Хаукссон спросил Путина, не желает ли он провести «круглый стол» с участием других мировых лидеров. Путин ответил, что идею одобряет, но должны согласиться другие коллеги. Второй вопрос исландского журналиста — в чем секрет семейного счастья. «Это любовь. Но это не секрет», — ответил Путин. А вот журналист, как выяснилось, сотрудничает с РИА ФАН, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

О подарках детям к Новому году

Всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому году, заявил Путин. Об этом он «договорился» с администрацией президента и правительством.