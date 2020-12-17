Twitch запретит использование слов «симп», «инцел» и «девственник» в виде оскорблений

Сервис Twitch запретит использование популярных в комьюнити терминов «симп» и «инцел», а также слова «девственник». Об этом сообщает The Verge.
Под запрет также попадут все эмодзи, связанные со словом «симп». Новые правила вступят в силу 22 января 2021 года. С того момента, если представители сервиса решат, что указанные слова или смайлы были использованы в качестве оскорбления, стример будет забанен.
Негативным контекстом также будет считаться оскорбление сексуальной активности другого человека, рассказала операционный директор Twitch Сара Клеменс. Однако в компании уточнили, что само по себе использование этих слов не будет запрещено.
Расширение списка запрещенных слов — часть большого обновления политики Twitch. Сервис также пересмотрит модерацию для борьбы с агрессией и разжиганием ненависти.
Этим летом Twitch объявил, что будет пожизненно блокировать пользователей за сексуальные домогательства. А в прошлом году стримерши провели большую акцию SlutStream в Twitch, чтобы привлечь внимание к сексизму на платформе.