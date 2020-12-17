Twitch запретит использование слов «симп», «инцел» и «девственник» в виде оскорблений

Сервис Twitch запретит использование популярных в комьюнити терминов «симп» и «инцел», а также слова «девственник». Об этом сообщает The Verge.

Под запрет также попадут все эмодзи, связанные со словом «симп». Новые правила вступят в силу 22 января 2021 года. С того момента, если представители сервиса решат, что указанные слова или смайлы были использованы в качестве оскорбления, стример будет забанен.