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Twitch запретит использование слов «симп», «инцел» и «девственник» в виде оскорблений

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:19

Сервис Twitch запретит использование популярных в комьюнити терминов «симп» и «инцел», а также слова «девственник». Об этом сообщает The Verge.

Под запрет также попадут все эмодзи, связанные со словом «симп». Новые правила вступят в силу 22 января 2021 года. С того момента, если представители сервиса решат, что указанные слова или смайлы были использованы в качестве оскорбления, стример будет забанен.

Негативным контекстом также будет считаться оскорбление сексуальной активности другого человека, рассказала операционный директор Twitch Сара Клеменс. Однако в компании уточнили, что само по себе использование этих слов не будет запрещено.

Расширение списка запрещенных слов — часть большого обновления политики Twitch. Сервис также пересмотрит модерацию для борьбы с агрессией и разжиганием ненависти.

Этим летом Twitch объявил, что будет пожизненно блокировать пользователей за сексуальные домогательства. А в прошлом году стримерши провели большую акцию SlutStream в Twitch, чтобы привлечь внимание к сексизму на платформе.

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