В США искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на борту военного самолета

В США задачи второго пилота при полете высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady впервые выполнял алгоритм искусственного интеллекта под названием ARTUµ. Об этом говорится в сообщении американских ВВС.

Самолет выполнял разведывательную миссию при имитации ракетного удара. Основной задачей системы было обнаружение вражеских пусковых установок, а также тактическая навигация и использование датчиков. В это время первый пилот управлял самолетом и координировал работу систем. Военные сообщают, что алгоритм научили выполнять конкретные задачи, которые в противном случае выполнял бы пилот.

ВВС США назвали полет «историческим», сочетающим «опыт пилота и возможности машинного обучения». В будущем, говорится в заявлении, искусственный интеллект будет играть «решающую роль» в военной сфере.

Недавно Европарламент постановил, что искусственный интеллект не имеет права самостоятельно решать, применять оружие или нет. Эксперты считают, что у человека должна быть возможность скорректировать или остановить действия ИИ.