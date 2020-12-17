Дом, где отбывал ссылку Сталин, войдет в экспозицию музея

В 2021 году дом, в котором Иосиф Сталин отбывал ссылку в 1903–1904 годах, перевезут из села Новая Уда Иркутской области в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Здание отреставрируют и разместят в историко-культурной части музея, говорится на сайте правительства Иркутской области.

«Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX — начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы», — сказал директор музея Владимир Тихонов.

«Тальцы» расположен в 41 километре юго-восточнее Иркутска, на правом берегу реки Ангары. В следующем году в нем планируется создать переселенческую экспозиционную зону времен Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинского, польского и татарского переселенцев.

Сейчас в музее работают над воссозданием объектов всех конфессий, представители которых переехали в Иркутскую область. Завершается реставрация мечети и синагоги, в следующем году планируется начать воссоздание католического костела по чертежам начала XX века.

С 1935 по 1961 год в селе Новая Уда существовал мемориальный музей имени Сталина, посвященный его ссылке. В 1990-х годах некоторые местные жители и глава администрации села Нелли Пыжьянова пытались восстановить музей, но ни одного объекта из прежней экспозиции найти не удалось.