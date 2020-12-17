С 21 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию для работников СМИ, транспорта и промышленности

В Москве с 21 декабря откроется запись на вакцинацию от коронавируса для сотрудников промышленных предприятий, работников транспорта и журналистов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже где‑то 15 тыс. человек.

Вакцинация в Москве идет с 5 декабря. На первом этапе привиться могли только медики, соцработники и учителя, затем эту возможность распространили на работников торговли и сферы услуг, а также сотрудников МФЦ и учреждений культуры.

Россиян прививают вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи и Минобороны. По итогам заключительной фазы испытаний ее эффективность составила 91,4%.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.