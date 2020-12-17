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«Афиша» покажет визуальный перформанс Ильи Шагалова «Хикикомори», посвященный самоизоляции

Анастасия Цой
Сегодня в 15:25

«Афиша» покажет визуальный перформанс Ильи Шагалова «Хикикомори», посвященный самоизоляции. Как рассказали «Афише Daily», он пройдет в рамках проекта Jager Night Embassy.

Зрителей ждет перфоманс о психологических особенностях ночной жизни в условиях карантина. Проект назван «Хикикомори» в честь особого типа людей, добровольно отказавшихся от социальной активности ради затворничества. В ролях — актриса электротеатра «Станиславский» Ульяна Лукина и звезда сериала «Псих» Мария Карпова.

Шаголов называет свою работу «гимном остановившемуся времени»: «На наших глазах время остановилось, а мы по инерции продолжили двигаться. В этом остановленном времени нужно искать новые формы выражения искусства».

«Это перформанс на стыке трех жанров, переосмысляющий нашу новую ковидную реальность и человека в ней, его одиночество, которое, возможно, находится под постоянным наблюдением — или, наоборот, остается никому не нужным, кроме него самого», — говорит о мультмедиа-спектакле член креативного совета Jager Night Embassy, актер Александр Горчилин.

Трансляцию можно будет посмотреть 17 декабря в 20.00 по ссылке или на «Афише».

Шаголов — театральный режиссер, который ставил спектакли по произведениям Федора Достоевского и Жан-Поля Сартра, а также медиаартист и видеохудожник спектаклей в «Гоголь-центре», театре Табакова и МХТ им. Чехова. Сейчас он готовится к съемкам своего дебютного фильма.

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