Больше половины российских учителей не хотят вакцинироваться от коронавируса

Большинство российских учителей — 53% — не хотят делать прививку от коронавируса. К такому выводу пришли исследователи образовательной компании Maximum Education, опросив 1000 школьных преподавателей, передает Znak.com.

Кроме того, 95% респондентов уверены, что вакцинирование должно носить добровольный характер.

Положительно относятся к возможности привиться 19% респондентов, нейтрально — 28%. Возможно, такие результаты являются следствием того, что большой процент учителей — 69% — не получил никакой информации о вакцинировании от школы. Оставшиеся 30% заявили, что их проинформировали.

Среди тех, кто не получил сведения о прививке от коронавируса, 91% проживает за пределами Москвы.

О том, что в их школе учителя болели или болеют в данный момент COVID-19, заявили 85% опрошенных. Еще 15% заявили, что в их школе нет и не было случаев заболевания среди педагогов.

На вопрос о том, как обстоят дела с дистанционным обучением, большинство учителей — 74% — ответили, что продолжают работать очно. В дистанционной форме работают 18% опрошенных. Среди них только 19% знают, когда вернутся в классы, остальные даже не имеют понятия. Эффективность удаленного обучения учителя оценивают на 2,4 из 5 баллов.