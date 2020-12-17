В Петербурге неизвестные забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Теперь их ищет полиция

В Петербурге двое неизвестных в ночь на 17 декабря потушили Вечный огонь на Марсовом поле в центре города, забросав его снегом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главк МВД.

Нарушители скрылись с места преступления. Теперь их ищет полиция города. «Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — заявил представитель МВД.

Он уточнил, что огонь забросали снегом около полуночи. В полицию об этом сообщили очевидцы.

Сейчас горение огня восстановили. Решается вопросом о возбуждении уголовного дела.

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле зажгли в 1957 году. Спустя 10 лет от его пламени зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также огонь с Марсового поля передали на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище.

Похожий случай произошел в декабре 2018 года, когда Вечный огонь на Марсовом поле потушили двое других нарушителей. Полиция тогда возбудила уголовное дело по статье 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).