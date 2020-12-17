В Москве откроется мультимедийный центр истории книги

В Библиотеке иностранной литературы в Москве 18 декабря откроется мультимедийный центр по истории книги и книжного дела «Вселенная Гутенберга». Об этом говорится на сайте «Иностранки».
Пространство центра состоит из трех зон, связанных между собой: экспозиции, лекционного и читального залов. В основе книжной экспозиции — десять тематических разделов, посвященных роли и значению книги в развитии культуры, науки, образования на протяжении почти 600-летней истории книгопечатания.
Среди экспонатов «Вселенной Гутенберга» модель типографии XV века, редкие книги, личные библиотеки и многое другое.
Благодаря мультимедийным технологиям посетители смогут полистать «Всеобщую историю книги», не прикасаясь к ней, услышать звуки сражения во время просмотра гравюр или сделать 3D-фото с Иоганном Гутенбергом, Уильямом Шекспиром и Леонардо да Винчи.
В читальном и лекционном залах будут проводить научные и просветительские мероприятия, а также мастер-классы для детей и взрослых. Прийти в центр можно по записи на сайте «Иностранки».