В Москве откроется мультимедийный центр истории книги

В Библиотеке иностранной литературы в Москве 18 декабря откроется мультимедийный центр по истории книги и книжного дела «Вселенная Гутенберга». Об этом говорится на сайте «Иностранки».

Пространство центра состоит из трех зон, связанных между собой: экспозиции, лекционного и читального залов. В основе книжной экспозиции — десять тематических разделов, посвященных роли и значению книги в развитии культуры, науки, образования на протяжении почти 600-летней истории книгопечатания.