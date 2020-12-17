Дом художника Василия Поленова в Москве станет музеем

Дом художника Василия Поленова, расположенный рядом с Московским зоопарком, станет филиалом Государственного музея-заповедника Поленова в Тульской области. Об этом сообщил The Art Newspaper.

Дореволюционное здание, построенное в 1915–1916 годах усилиями художника Осипа Шишковского и мецената Саввы Мамонтова, отреставрируют. В доме организуют выставочный зал и музейный театр. Пространство откроется для посетителей предположительно в 2024 году, к 180-летию со дня рождения Поленова.

«Это будет разом и арт-резиденция с мастер-классами, и выставочное пространство. А также реконструкция поленовских постановок. Мы планируем сотрудничество с театральными фестивалями и экспериментальными площадками», — рассказала директор музея-заповедника Наталья Поленова.

По словам Поленовой, сотрудников музея давно волновала судьба дома на Зоологической улице. Теперь им предстоит найти финансирование на восстановление здания, которое сама Поленова пока называет «руиной». Музей планирует привлечь как государственные, так и частные инвестиции.

«Пока же будем делать то, что возможно в текущих условиях. Дом хотя бы продолжает отапливаться, и процесс разрушения немного замедлился. Мы же пока начали разработку концепции и проектной документации филиала», — сообщила Поленова.