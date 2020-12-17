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Ученые наконец объяснили, почему на востоке Австралии расположены сотни вулканов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:47

Группа ученых из Австралии и Новой Зеландии наконец смогла объяснить необычное скопление вулканов на восточном побережье австралийского континента. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном на портале Science Advances.

Исследователи построили тектоническую модель, согласно которой вулканизм связан с движением океанической плиты — она сдвигается под Австралию и вызывает частые извержения на востоке страны.

Самым древним вулканам на этой территории насчитывается около 80 млн лет, самым молодым — всего несколько тысяч лет. На протяжении многих лет геологи гадали, что вызывало вулканическую активность на стабильном континенте, не входящем в тихоокеанское огненное кольцо.

Кроме того, ученых интересовало, почему большинство извержений в регионе оказывались разовыми. Геологи предполагали, что причиной этого могут скрываться в конвекционных водоворотах мантии или близости плиты к ее горячим точкам.

Оказалось, что пики вулканической активности были связаны с увеличением объема материала морского дна, вытесняемого под континент. Он поступал в переходную зону между корой и мантией, а затем вновь появлялся на поверхности в виде извержений.

«Под нашим восточным побережьем мы находим особую летучую смесь расплавленных горных пород, которая всплывает на поверхность через более молодую, более тонкую кору восточного побережья Австралии», — объясняет процесс доктор Бен Мэзер.

По словам исследователя, описанные тектонические движения вызывают не только интенсивную, но и необычную вулканическую активность. «Эффект от этих вулканов больше похож на пузырьки, появляющиеся при нагревании смеси для блинов», — отмечает ученый.

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