ЮНИСЕФ поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания. Это произойдет впервые

Детский фонд ООН (ЮНЕСЕФ) впервые в своей истории поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщил The Guardian.

Организация выделит 33,6 тыс. долларов на проект «Школьная еда имеет значение». На эти деньги закупят 18 тыс. боксов с питательными завтраками для школьников и их семей. Помощь получат учащиеся 25 школ в лондонском районе Саутуарк.

Детям будут раздавать завтраки во время рождественских каникул — именно в этот период особенно остро ощущается нехватка продовольствия. В течение учебного времени несовершеннолетние могут питаться бесплатно в школах.

«Мы не можем и далее полагаться только на гражданское общество в борьбе с голодом, поскольку слишком много детей будут лишены необходимого питания», — отметила основатель проекта Стефани Слейтер.

Боксы будут собирать в том числе из фруктов и овощей, которые предоставит партнер проекта — компания Abel & Cole. Она обеспечит школьников 1,2 тонны плодов общей стоимостью более 6 тыс. долларов.

По данным YouGov, в Великобритании от нехватки питания страдают более 3,3 млн детей. Замлидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер называет эту ситуацию «позором» для государства.

«Мы одна из самых богатых стран в мире. Наши дети не должны полагаться на гуманитарные благотворительные организации, которые привыкли работать в зонах боевых действий и во время стихийных бедствий», — считает Рэйнер.