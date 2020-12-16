Кускус внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Кускус внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Заявку на включение блюда в престижный перечень представили Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис — во всех этих странах кускус является традиционным и популярным яством. По словам МАП, эксперты «проделали большую работу, подготовив для ЮНЕСКО солидное досье о значимости этого блюда».

Решение о внесении кускуса в список ЮНЕСКО вынесли на 15-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Ранее организация уже отметила армянский лаваш, узбекский плов, хорватские пряники лицитары и корейское блюдо кимчхи.