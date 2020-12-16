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Манижа посвятила новый клип «Беженцам»

Семён Гудошников
Вчера в 23:09

Российская певица из Таджикистана Манижа представила новый трек «Город солнца». Он посвящен всем, кто когда‑либо был вынужден покинуть свой дом.

В видео использованы кадры из семейного архива артистки и фрагменты документальной хроники гражданской войны в Таджикистане.

Недавно Манижа стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она получила этот титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье певицы пришлось бежать из Душанбе из-за гражданской войны в Таджикистане.

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