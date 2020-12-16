Манижа посвятила новый клип «Беженцам»

В видео использованы кадры из семейного архива артистки и фрагменты документальной хроники гражданской войны в Таджикистане.

Российская певица из Таджикистана Манижа представила новый трек «Город солнца». Он посвящен всем, кто когда‑либо был вынужден покинуть свой дом.

Недавно Манижа стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она получила этот титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье певицы пришлось бежать из Душанбе из-за гражданской войны в Таджикистане.