Манижа посвятила новый клип «Беженцам»

Российская певица из Таджикистана Манижа представила новый трек «Город солнца». Он посвящен всем, кто когда‑либо был вынужден покинуть свой дом.
В видео использованы кадры из семейного архива артистки и фрагменты документальной хроники гражданской войны в Таджикистане.
Недавно Манижа стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она получила этот титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье певицы пришлось бежать из Душанбе из-за гражданской войны в Таджикистане.