В «Иллюзионе» покажут короткометражные фильмы студентов киношколы «Индустрия»

В московском кинотеатре «Иллюзион» 19 декабря пройдет специальный показ короткометражных фильмов, снятых студентами и выпускниками школы кино и телевидения «Индустрия». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В программе смотра — черная комедия Паулины Андреевой «Плачу с вами» о жизни профессионального плакальщика, и социальная драма Юрия Хмельницкого «Роман», в которой снялись Алексей Агранович, Александра Ребенок и Екатерина Агеева.

Кроме того, зрители смогут увидеть комедию Никиты Власова «Болванка» со Светланой Камыниной, Евгенией Вайс и Иваном Мулиным, а также драму Карины Чувиковой «Папа» — в ней сыграли Константин Хабенский, Ян Цапник и Юрий Борисов.

Все фильмы программы идут от 10 до 25 минут. Их начнут демонстрировать в 15.00. После показа киноработ состоится их обсуждение с участием авторов картин и снявшихся в них актеров. Модератором встречи станет кинокритик Наиля Гольман.