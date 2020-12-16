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В московских кафе Prime теперь можно платить лицом

Семён Гудошников
Сегодня в 21:54

Во всех кафе Prime в Москве заработала оплата по биометрии лица. Об этом говорится на сайте сети.

Воспользоваться услугой до 15 марта 2021 года могут владельцы карт Visa от Сбера. Для этого им нужно подключить и активировать оплату по лицу в любом из московских кафе Prime.

Технология позволяет делать покупки без карты и телефона — достаточно посмотреть в камеру сканирующего устройства. Система сама найдет и сравнит фотографию пользователя в базе, а также спишет деньги с карты.

Чтобы согласиться на использование биометрии, нужно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и выбрать пункт «Оплата одним взглядом» в разделе «Карты» или «Профиль». Подключиться к системе в кафе Prime можно через терминал на кассе.

Летом 2020 года оплату лицом тестировали в 29 кафе Prime. По словам компании, они получили хорошие отзывы гостей, а потому решили запустить технологию во всех точках сети.

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