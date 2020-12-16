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Американский институт архитекторов отказался проектировать помещения для пыток и одиночные камеры

Семён Гудошников
Сегодня в 21:04

Американский институт архитекторов (The American Institute of Architects — AIA) запретил своим членам проектировать в США помещения для пыток и казней, а также одиночные камеры. Об этом пишет Dezeen.

По словам президента AIA Джей Фредерик, все члены института должны защищать здоровье, безопасность и благополучие населения. «Пространства для казней, пыток и длительного одиночного заключения противоречат этим ценностям», — подчеркнула она.

Одновременно AIA создаст рабочую группу, которая займется дизайном для системы восстановительного правосудия. Членов института призвали продвигать среди своих клиентов реформу уголовного правосудия, нацеленную на реабилитацию заключенных.

Новый этических кодекс создан, чтобы решить проблему структурного расизма в Соединенных Штатах. По данным исследовательского центра Pew Research Center, афроамериканцы попадают в тюрьмы пять раз чаще, чем белые, а латиноамериканцы — в два раза чаще.

США лидирует по числу заключенных в мире: более 2 млн человек содержатся в тюрьмах. Хоть взрослое население страны лишь на 12% состоит из афроамериканцев, они составляют 33% заключенных.

Проблема структурного расизма в Штатах попала в центр общественного внимания после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским. В связи с этим архитектурный дизайнер Майкл Форд призвал архитекторов прекратить строительство тюрем, назвав их проявлением расизма.

AIA — крупнейшее профессиональное объединение архитекторов США, основанное в 1867 году. Его членами являются около 80 тыс. специалистов из сотен различных стран.

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