Трэш-стримы хотят запретить, S7 разрешила питомцам летать в салоне и другие новости дня

В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 734 454.

В Совфеде предложили запретить стримы с насилием после гибели девушки в эфире блогера Reeflay. Просто возбуждать уголовные дела по факту убийства — «неправильная реакция» на подобные ситуации, считают парламентарии.

Осужденный по «дадинской» статье фигурант «московского дела» Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области.

Петербургские депутаты потребовали от главы ФСБ Александра Бортникова проверить данные из расследования об отравителях Навального. Они заявили, что «понимают, насколько мизерным является шанс на возбуждение уголовного дела», однако «другого юридического пути нет».

Авиакомпания S7 Airlines разрешила клиентам провозить домашних животных на соседнем кресле в самолете. Тарифы на перевозку питомцев — такие же, как и на обычные билеты, только не включают в себя питание и провоз багажа.

Мэрия Парижа заплатит 90 тыс. евро за слишком большое число женщин в руководстве. Они занимают 69% высших постов при максимальной доле одного пола в 60%.

Миллионера Питера Найгарда обвинили в сексуальной эксплуатации 84 женщины. По их словам, на протяжении 25 лет модный магнат различными способами принуждал девушек заниматься сексом с ним и его друзьями.

Министром в США впервые станет открытый гей — политик Пит Буттиджич. Он был соперником Джо Байдена на роль кандидата в президенты США от Демократической партии.

Новым героем «вДудя» стал комик Алексей Смирнов. Он рассказал о российском юморе, свинг-вечеринке в стендап-клубе и создании «Внутри Лапенко».

Группа «Мальбэк» выпустила новый клип «Ты меня ранишь» совместно с российским рэпером VACÍO. Видео, в котором Варнина убивают из пистолета, стало своеобразным продолжением его предыдущего клипа — «Хабиби».

В московском кинотеатре «Пионер» с 17 по 23 декабря пройдет Неделя фильмов Дэвида Линча. В программу вошли картины «Голова-ластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь» — их покажут на английском языке с русскими субтитрами.