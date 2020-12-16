Оренбургский суд увидел в объявлении о продаже капусты угрозу национальной безопасности России

Центральный районный суд Оренбурга запретил объявление о продаже пекинской капусты из Польши на сайте agrobook.ru. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и заблокировал страницу, на которой было опубликовано объявление. Сам сайт, принадлежащий ИД «Крестьянин», работает. Организация «Балканский торговый дом» которая опубликовала объявление, прекратила свою деятельность в 2018 году.

Объявление опубликовал пользователь сайта еще в 2013 году — за год до того, как в силу вступил указ президента о введении продовольственного эмбарго. Согласно этому закону, был запрещен ввоз некоторых продуктов из ЕС, США и ряда других государств.

Транспортная прокуратура Оренбурга заинтересовалась объявлением спустя семь лет после его публикации. Ведомство усмотрело в объявлении угрозу интересам и безопасности России.

Прокуратура попросила суд признать информацию запрещенной и ограничить доступ к ресурсу. Сайт удалил объявление, когда стало известно об иске.