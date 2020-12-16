МГУ стал лучшим вузом развивающихся стран Европы и Средней Азии

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) возглавил рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство Quacquarelli Symonds (QS).

МГУ показал высокие результаты по таким показателям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа преподавателей и студентов, количество публикаций на сотрудника, цитируемость, доля иностранных работников и учащихся, международные научные коллаборации и присутствие онлайн.

Кроме того, в топ-10 рейтинга попали Санкт-Петербургский государственный университет (3-е место), Новосибирский государственный университет (5-е место), Московский физико-технический институт (9-е место) и Томский государственный университет (10-е место).

Всего в список QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings вошли 400 вузов. Российскими среди них оказались 121. Агентство отметило высоко также университеты Эстонии, Чехии, Польши, Турции, Казахстана, Литвы, Венгрии и Беларуси.