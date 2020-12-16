Мэрия Парижа заплатит 90 тыс. евро за слишком большое число женщин в руководстве

Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тыс. евро за назначение слишком большого числа женщин на руководящие должности. Об этом заявила глава города Анн Идальго, пишет ТАСС.

В руководстве столичной администрации 69% постов занимают женщины — их одиннадцать против пяти мужчин. По словам мэра, надзорные органы посчитали, что «администрация города стала слишком феминистской».

Согласно французскому законодательству, доля представителей одного пола на руководящих должностях не может превышать 60%. А в идеале мужчин и женщин должно быть поровну.

«Этот штраф, очевидно, абсурден. Более того, он несправедливый, безответственный и опасный. Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф», — сказала Идальго.

Нарушение произошло еще в 2018 году во время распределения новых должностей. Однако Министерство государственной службы выявило его лишь недавно в ходе аудита.