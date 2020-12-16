Джо Байден, победивший на выборах президента США, предложил на пост министра транспорта Пита Буттиджича — своего бывшего соперника в борьбе за выдвижение на пост президента от демократов. Об этом Буттиджич написал у себя в твиттере.

«Это время огромных возможностей — для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства. Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне пост министра транспорта», — заявил политик.

Если Буттиджич вступит в должность, он станет первым открытым геем на посту федерального министра в США.

С 2011 года Буттиджич был мэром небольшого города Саут-Бенд в Индиане. Во время семимесячного отпуска в 2014 году служил в контртеррористическом подразделении контрразведки ВМФ США в Афганистане. Он, как и Байден, считается умеренным демократом.