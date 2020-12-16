Депутаты приняли законопроект о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Для лиц, занимающих «государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы», штрафы составят от 50 до 100 тыс. рублей — или дисквалификация на срок до года. За повторное нарушение — штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей или дисквалификация до двух лет.

Законопроект также расширяет понятие «оскорбление». Под ним теперь понимается «унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме».

Кроме того, поправки увеличивают штрафы за оскорбление для всех граждан и вводят штрафы от 500 тыс. до 3 млн рублей за клевету — то есть распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство, подрывающих репутацию другого лица.

Законопроект в мае 2020 года внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Он был разработан по поручению президента Владимира Путина.