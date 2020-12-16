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S7 разрешила собакам и кошкам летать на соседних креслах с хозяевами

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:41

Авиакомпания S7 Airlines разрешила клиентам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем с собой кресле. Об этом говорится на сайте S7.

Оформить такой перелет необходимо заранее и сразу забронировать два места — себе и питомцу. Размещаться животным позволят только в салоне экономкласса — на месте у окна рядом со своим хозяином. Исключения составят места Extra Space, у проходов и аварийных выходов.

Во время полета питомец может находиться только в жестком контейнере размером не больше 55×40×40 сантиметров — его закрепят на кресле при помощи специальных ремней безопасности. Вес контейнера вместе с животным не должен превышать 23 килограмма.

В одном самолете могут лететь только два домашних животных, уточняет авиакомпания. Тарифы на перевозку животных — такие же, как и на обычные билеты, только не включают в себя питание и провоз багажа.

«Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами».
Светлана Кулюкина
Директор департамента пассажирского опыта S7 Group

Оформить провоз кошки или собаки на соседнем от себя кресле можно на в Контактном центре или представительствах S7 Airlines. Альтернативный вариант — перевезти животное под впереди стоящим креслом. В этом случае пассажиры могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограмм. Их допускается перевозить в контейнере высотой не более 20 сантиметров или мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 сантиметров.

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