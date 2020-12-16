S7 разрешила собакам и кошкам летать на соседних креслах с хозяевами

Авиакомпания S7 Airlines разрешила клиентам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем с собой кресле. Об этом говорится на сайте S7.

Оформить такой перелет необходимо заранее и сразу забронировать два места — себе и питомцу. Размещаться животным позволят только в салоне экономкласса — на месте у окна рядом со своим хозяином. Исключения составят места Extra Space, у проходов и аварийных выходов.

Во время полета питомец может находиться только в жестком контейнере размером не больше 55×40×40 сантиметров — его закрепят на кресле при помощи специальных ремней безопасности. Вес контейнера вместе с животным не должен превышать 23 килограмма.

В одном самолете могут лететь только два домашних животных, уточняет авиакомпания. Тарифы на перевозку животных — такие же, как и на обычные билеты, только не включают в себя питание и провоз багажа.