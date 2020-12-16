Издание Buro 24/7 запустило четвертый фестиваль Buro Shopping 24/7 — шопинг-проект, который призван объединить локальные и международные фешен-, бьюти- и лайфстайл-бренды. Об этом представители проекта рассказали «Афише Daily».

Фестиваль пройдет с 15 по 25 декабря. Читатели и покупатели смогут познакомиться с авторскими подборками вещей, получить рождественские подарки и сюрпризы со скидками и рекомендациями от друзей Buro.

В фестивале примут участие блогеры и инфлюэнсеры. Они проведут опросы среди подписчиков, чтобы сформировать актуальные предложения для участников фестиваля. Также они поделятся рекомендациями и расскажут о любимых продуктах и местах в городе.