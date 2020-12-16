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Buro 24/7 запустило четвертый Buro Shopping 24/7 — праздничный фестиваль онлайн-шопинга

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:54

Издание Buro 24/7 запустило четвертый фестиваль Buro Shopping 24/7 — шопинг-проект, который призван объединить локальные и международные фешен-, бьюти- и лайфстайл-бренды. Об этом представители проекта рассказали «Афише Daily».

Фестиваль пройдет с 15 по 25 декабря. Читатели и покупатели смогут познакомиться с авторскими подборками вещей, получить рождественские подарки и сюрпризы со скидками и рекомендациями от друзей Buro.

В фестивале примут участие блогеры и инфлюэнсеры. Они проведут опросы среди подписчиков, чтобы сформировать актуальные предложения для участников фестиваля. Также они поделятся рекомендациями и расскажут о любимых продуктах и местах в городе.

Приглашенным редактором и амбассадором проекта в четвертый раз стала журналистка и основательница бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова.

Партнерами фестиваля выступили Acer, Alena Akhmadullina, Avene, BoConcept, Davines, Foam, Galenic, Hipo, Klorane, Weleda, Ruban, Moonka, More Is Love, Buy by Me, SV Moscow, Quarz Store, Petra и многие другие.

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